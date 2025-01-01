Aputure Amaran 300c осветитель темно-серый

Арт. MTG-3301

KUPO KSB-161 Stand Bag for 161MB чехол для стоек/штативов. Изготовленная из прочного нейлона cordura толщиной 1000 D, сумка для стоек Kupo предлагает удобное решение для транспортировки и хранения. Две внутренние мягкие перегородки защищают стойку от царапин и обеспечивают место для хранения другого оборудования. П рочные нейлоновые ручки с накидкой для дополнительной поддержки встроены в конструкцию сумки. Широкие отверстия на молнии обеспечивают быстрый доступ к каждому отделению.