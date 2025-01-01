Aputure Amaran 300c осветитель темно-серый

Raylab SPG150 - это световой модификатор диаметром 120 см для установки на студийные осветительные приборы.
Октобокс специально для портретной съемки. Байонет - Bowens.
Светодиодный полноцветный осветитель мощностью 300 Вт с выносным блоком питания. Цветовая температура 2500 – 7500 K, CRI/TLCI 95+. Полноцветная настройка RGBWW. Беспроводная технология управления Sidus Mesh. Байонет Bowens. Возможна работы от аккумуляторов ( два аккумулятора Gold или V-Mount, а также станция питания с 2 отсеками на 48V приобретаются отдельно). Цвет корпуса - темно-серый.
Характеристики:
Godox QR-P90 параболический быстроскладной софтбокс, диаметром 90 см, обладающий высокой отражающей способностью, совместим с огромным ассортиментом вспышек и светодиодных источников света с байонетом Bowens.
Aputure Light Box 60х90 - софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. В комплекте соты.
KUPO KSB-030 KUPO Click Stand Bag (Small) чехол для стоек/штативов
Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 4 стоек KUPO Click Stand высотой до 89 см.
KUPO KSB-036 KUPO Snap Stand Bag (Large) чехол для стоек/штативов
Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 3 стоек KUPO Snap Stand высотой до 107 см.
GreenBean LightBag-C сумка на колесах. Предназначена для хранения и транспортировки тяжелых студийных COB-моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 70х32х34 см, LightBag-С отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 25 кг.
Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 4,6 м, один разъем изогнут под прямым углом для удобства подключения. Скорость сигнала до 10 Гбит/с. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
KUPO KSB-161 Stand Bag for 161MB чехол для стоек/штативов.
Wansen
