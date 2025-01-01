Aputure Amaran 200d S осветитель. 

Устройство поддерживает встроенные световые режимы, помогающие пользователю подобрать наиболее оптимальные условия освещения. Здесь вы найдете эффект папарацци, фейерверк, ТВ, дыхание, взрыв, молния, неисправная лампа и стробоскоп.
Регулировать необходимые параметры освещения можно дистанционно с помощью приложения Sidus Link. Через него вы сможете настроить показатели яркости, а также выбрать необходимые световые режимы. Это значительно экономит не только силы, но и драгоценное время.
Характеристики:
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 200 Вт
- Цветовая температура : 5600 K
- RGB режим : Нет
- Световой поток : 20000 лм
- TLCI : 99
- CRI : 96
- CQS : 95
- SSI : 87SSI (Tungsten) : 89
- TM-30 Rf : 95
- TM-30 Rg : 103
- Яркость : 7890 лк
- Угол светового потока : 110 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire
- Питание : сетевой адаптер
- Вход : 48В/5,5А
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Напряжение : 100 В
- Имеет крепление : 5/8"
- Габариты : 207 × 115 × 115 мм
- Вес товара без упаковки : 3970 г
- Материал : карбон
- Температурный диапазон : -20 ° C ~ 45 ° C
- Байонет насадки : Bowens
- Длина кабеля : 1500 мм
- Вес : 4800 г.