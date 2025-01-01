images
Aputure Amaran 200d S осветитель
Aputure
Артикул: MTG-1933

Aputure Amaran 200d S осветитель. 

Amaran 200d S является переработанной версией популярного 200d с новой электроникой и голубыми светодиодами, что призваны значительно повысить яркость. Максимальная мощность модели составляет 200 Вт, с высокой точностью цветопередачи CRI 95+, TLCI 98+ и фиксированной цветовой температурой 5600К. Байонет Bowens. 

Описание

Устройство поддерживает встроенные световые режимы, помогающие пользователю подобрать наиболее оптимальные условия освещения. Здесь вы найдете эффект папарацци, фейерверк, ТВ, дыхание, взрыв, молния, неисправная лампа и стробоскоп.

Регулировать необходимые параметры освещения можно дистанционно с помощью приложения Sidus Link. Через него вы сможете настроить показатели яркости, а также выбрать необходимые световые режимы. Это значительно экономит не только силы, но и драгоценное время. 

Характеристики:

  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 200 Вт
  • Цветовая температура : 5600 K
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 20000 лм
  • TLCI : 99
  • CRI : 96
  • CQS : 95
  • SSI : 87SSI (Tungsten) : 89
  • TM-30 Rf : 95
  • TM-30 Rg : 103
  • Яркость : 7890 лк
  • Угол светового потока : 110 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire
  • Питание : сетевой адаптер
  • Вход : 48В/5,5А
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Напряжение : 100 В
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 207 × 115 × 115 мм
  • Вес товара без упаковки : 3970 г
  • Материал : карбон
  • Температурный диапазон : -20 ° C ~ 45 ° C
  • Байонет насадки : Bowens
  • Длина кабеля : 1500 мм
  • Вес : 4800 г.

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель 55°
  • сетевой адаптер
  • кабель питания 1.5 м

