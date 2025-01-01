Aputure Amaran 200d S осветитель. 

Описание

Устройство поддерживает встроенные световые режимы, помогающие пользователю подобрать наиболее оптимальные условия освещения. Здесь вы найдете эффект папарацци, фейерверк, ТВ, дыхание, взрыв, молния, неисправная лампа и стробоскоп.

Регулировать необходимые параметры освещения можно дистанционно с помощью приложения Sidus Link. Через него вы сможете настроить показатели яркости, а также выбрать необходимые световые режимы. Это значительно экономит не только силы, но и драгоценное время.

Характеристики: