Hensel (9454637) защитное стекло

Fotokvant SB-30120HE - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Hensel (9454637) – защитный прозрачный стеклянный колпак, предназначен для достаточно надежной защиты студийных приборов во время съемки от различных механических повреждений. Модель изготовлена из прозрачного термостойкого стекла и никак не влияет на цветовую температуру.
Применяется с Hensel Expert Pro/Contra. Рассчитан на моноблоки с мощностью 250 Дж/500 Дж.
Фон бумажный FST 1035 BABY PINK розовый, размер - 2,72х11 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м. Размер - 2,72х11 м.
