Hensel (9454637) защитное стекло

Артикул: NVF-1326

Hensel (9454637) – защитный прозрачный стеклянный колпак, предназначен для достаточно надежной защиты студийных приборов во время съемки от различных механических повреждений. Модель изготовлена из прозрачного термостойкого стекла и никак не влияет на цветовую температуру.

Применяется с Hensel Expert Pro/Contra. Рассчитан на моноблоки с мощностью 250 Дж/500 Дж.