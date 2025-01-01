images
Grifon DS-200 Double Strip комплект студийного света
Grifon DS-200 Double Strip комплект студийного света

Grifon DS-200 Double Strip комплект студийного света

Grifon
Артикул: NVF-3201

Grifon DS-200 Double Strip – комплект импульсного студийного света на базе двух моноблоков Grifon DS-200 общей мощностью 400 Дж. За счет короткого импульса с помощью вспышек можно замораживать даже достаточно быстрое движение. В комплект входит также два ультракомпактных стрипбокса, что делает его удобным для съемки не только в студии, но и на выезде.

Описание

Характеристики моноблока Grifon DS-200:

  • максимальная мощность, Дж – 200
  • регулировка мощности вспышки – 1/16 - 1/1 с шагом 0,2 стопа
  • пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
  • цветовая температура – 5600 ±200 К
  • питание – 220 В/50 Гц
  • синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
  • вес, кг  – 1,4

Комплектация

  • Импульсный моноблок DS-200 – 2 шт.
  • Стойка 240 см – 2 шт.
  • Стрипбокс 30х120 см (SB-30120) – 2 шт. 

