Grifon DS-200 Double Strip комплект студийного света

Артикул: NVF-3201

Grifon DS-200 Double Strip – комплект импульсного студийного света на базе двух моноблоков Grifon DS-200 общей мощностью 400 Дж. За счет короткого импульса с помощью вспышек можно замораживать даже достаточно быстрое движение. В комплект входит также два ультракомпактных стрипбокса, что делает его удобным для съемки не только в студии, но и на выезде.