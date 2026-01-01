images
images
images
images
FST 006 комплект постоянного света.
FST 006 комплект постоянного света.
FST 006 комплект постоянного света.
FST 006 комплект постоянного света.

FST 006 комплект постоянного света.

FST
Артикул: DAN-1559

Комплект постоянного света FST 006 с фотостолом.

Комплект поможет создать профессиональный студийный свет за счет четырех люминесцентных ламп, общей мощностью 600 Вт и софтбоксов, а цветовая температура 5500 К позволяет создавать иллюзию дневного света и заметно облегчает дальнейшую обработку фото. 

Описание

В комплекте четыре софтбокса 50x70 см, оснащенные патронами E27, перекладина-журавль с сумкой-противовесом, позволяющая настраивать свет и корректировать его направление, а также закреплять другое фотооборудование.

Также в наборе три алюминиевые стойки, высотой - 2,1 м, и удобный фотостол со столешницей, размером 60x100 см. Стол легко разбирается. 

Комплект поставляется в картонной коробке. 

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 50x70 см патрон E27 - 4 шт.
  • Лампа FST L-E27 150 Вт - 4 шт.
  • Стойка FST LS-210 см - 3 шт.
  • Перекладина-журавль - 1 шт.
  • Фотостол FST PT-60100 60x100 см - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Арт. NVF-9286
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Наличие
более 10 шт

Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 дюйма.

Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.  

840 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Арт. FTR-1526
Fotokvant BN-1621 Gray нетканый фон 1,6х2,1 м серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.  Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
Savage Kit3-12 комплект из трех фонов - черного, серого и белого
Арт. NVF-2742
Savage Kit3-12 комплект из трех фонов - черного, серого и белого
Наличие
более 10 шт

Savage Kit3-12 – универсальный комплект из трех самых популярных цветов используемых в студиях.

Состоит из трех фонов самых востребованных оттенков: темно-серого, черного и белого. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в трех рулонах на картонных трубах. Для установки потребуется дополнительно приобрести систему установки фонов, которая крепится к стене или потолку. В магазине Фотогора комплект студийных фонов 3 в 1 вы можете купить по наиболее выгодной цене.

24 040 ₽
В корзину

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера