Grifon QL-1000 галогенный осветитель 1000 Вт

Описание

Высокая степень надежности галогенного источника света Grifon QL-1000 , сверхточные и стабильные характеристики, плавная регулировка мощности, бесшумная система охлаждения и современный дизайн делают этот прибор достойным выбором любого профессионала.

Профессиональный осветитель галогенный Grifon QL-1000 комплектуется стандартным рефлектором и галогенной лампой постоянного света мощностью 1000 Вт.

Данный видеосвет Grifon QL-1000 имеет байонет Бовенс, что позволяет использовать широчайший спектр студийных аксессуаров, таких как: софтбоксы, портретные тарелки, тубусы и т.д.

Купить студийный галогенный свет Grifon QL-1000 в интернет-магазине Фотогора можно, сделав заказ по телефону или непосредственно на сайте.

Характеристики: