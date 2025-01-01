images
Grifon QL-1000 галогенный осветитель 1000 Вт

Grifon QL-1000 галогенный осветитель 1000 Вт

Grifon
Артикул: DOP-321

Галогенный источник постоянного света Grifon QL-1000 для фото-, и видеосъемки.

Описание

Высокая степень надежности галогенного источника света Grifon QL-1000, сверхточные и стабильные характеристики, плавная регулировка мощности, бесшумная система охлаждения и современный дизайн делают этот прибор достойным выбором любого профессионала. 
 
Профессиональный осветитель галогенный Grifon QL-1000 комплектуется стандартным рефлектором и галогенной лампой постоянного света мощностью 1000 Вт. 
 
Данный видеосвет Grifon QL-1000 имеет байонет Бовенс, что позволяет использовать широчайший спектр студийных аксессуаров, таких как: софтбоксы, портретные тарелки, тубусы и т.д.
 
Купить студийный галогенный свет Grifon QL-1000 в интернет-магазине Фотогора можно, сделав заказ по телефону или непосредственно на сайте.
 
Характеристики:
  • Патрон для лампы – GX9,5
  • Питание 200V–240V
  • Цветовая температура – 3200 К

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. NVF-2381
Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.

8 050 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Арт. FTR-588
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 ч

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Арт. FTR-612
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м
Арт. FTR-616
Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Диана Арбус
Диана Арбус
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера