Reddevil RDL 4x600 S люминесцентный осветитель со световой температурой 5400 К

Reddevil
Артикул: NVF-2001

Reddevil RDL 4x600 S – компактный четырехламповый недиммируемый люминесцентный осветитель для легкой и удобной переноски, с минимальным временем установки. Дает мягкий равномерный свет для профессиональной съемки интервью, контровой подсветки или предметной съемки.

Описание

Конструкция из тонких листов жесткого алюминиевого сплава обеспечивает надежную защиту ламп при минимальном весе осветителя (2,7 кг). Фотограф может устойчиво зафиксировать его на легкой стойке или прикрепить к «журавлю» для получения лучшей картины света.

Надежные люминесцентные осветители европейского качества. Равномерная светящаяся поверхность без мертвых зон, мощная фотометрия и высокий индекс цветопередачи с температурой 5400К.

Лампы включаются парами (две внутренние и две внешние), что позволяет быстро понизить уровень освещенности, сохраняя равномерность светящейся поверхности.

Осветитель оснащен высокочастотными 30 кГц электронными балластами, устойчивыми к вибрациям и перепадам температур, с предварительным прогревом ламп и защитным отключением при отсоединении лампы.

Для изменения уровня освещенности есть возможность открывать и закрывать шторки, не переставляя рассеиватель. Это ускоряет подготовку к съемке. Для большего ускорения работы RDL 4х600 S можно транспортировать вместе с надетым рассеивателем. Все, что  останется сделать на площадке – поставить его на стойку и подсоединить к розетке. для работы рекомендуется выбрать стойку, рассчитанную на вес осветителя в 4 кг.

Комплектация

  • Осветитель со встроенным балластом и шторками.
  • Съемный поворотный зажим.
  • Лампы – 4 шт.
  • Шнур питания 220 В.

Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования
Арт. OLE-0432
Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2018LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.

Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.

41 690 ₽
Avenger A2025FCB C-Stand стойка для оборудования
Арт. OLE-0433
Avenger A2025FCB C-Stand стойка для оборудования
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2025FCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.

Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 4,8 кг. 

40 890 ₽
Avenger A4050CS cтойка журавль
Арт. OLE-0426
Avenger A4050CS cтойка журавль
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A4050CS – стальная хромированная стойка-журавль серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 30 кг. Максимальная высота – 500 см, минимальная – 188. Длина штанги варьируется от 155 до 266 см. Вес – 14,8 кг.

97 290 ₽
Chris James 354 Special Steel Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Арт. NVF-1068
Chris James 354 Special Steel Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Special Steel Blue 354 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 39,2%, поглощение 0,41. Цена указана за один погонный метр.

 

 

2 870 ₽
SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 180 Mb/s 128GB (SDSDXV2-128G-GNCIN) карта памяти
Арт. DAN-5082
SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 180 Mb/s 128GB (SDSDXV2-128G-GNCIN) карта памяти
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 128GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXV5-128G-GNCIN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).

7 860 ₽
