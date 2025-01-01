Reddevil RDL 4x600 S люминесцентный осветитель со световой температурой 5400 К

Описание

Конструкция из тонких листов жесткого алюминиевого сплава обеспечивает надежную защиту ламп при минимальном весе осветителя (2,7 кг). Фотограф может устойчиво зафиксировать его на легкой стойке или прикрепить к «журавлю» для получения лучшей картины света.

Надежные люминесцентные осветители европейского качества. Равномерная светящаяся поверхность без мертвых зон, мощная фотометрия и высокий индекс цветопередачи с температурой 5400К.

Лампы включаются парами (две внутренние и две внешние), что позволяет быстро понизить уровень освещенности, сохраняя равномерность светящейся поверхности.

Осветитель оснащен высокочастотными 30 кГц электронными балластами, устойчивыми к вибрациям и перепадам температур, с предварительным прогревом ламп и защитным отключением при отсоединении лампы.

Для изменения уровня освещенности есть возможность открывать и закрывать шторки, не переставляя рассеиватель. Это ускоряет подготовку к съемке. Для большего ускорения работы RDL 4х600 S можно транспортировать вместе с надетым рассеивателем. Все, что останется сделать на площадке – поставить его на стойку и подсоединить к розетке. для работы рекомендуется выбрать стойку, рассчитанную на вес осветителя в 4 кг.