Grifon CB-01 сумка для студийного оборудования 114x34x24

Falcon Eyes SSA-SBU 6090 – софтбокс для использования с импульсными источниками освещения серии SS.
Размер 60х90 см, отражающая поверхность — серебро. Может использоваться со вспышками диаметром до 100 мм любых фирм-производителей. Вес - 0,73 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon CB-01 – удобная и вместительная сумка для профессионального студийного оборудования.
Размер – 24х34х114 см. Изготовлена из пластика. Для удобства передвижения снабжена 2 колесиками. Имеет внутренние амортизационные панели. Модель оснащена боковым карманом на молнии. Обратите внимание, что цвет и некоторые детали, не влияющие на функциональность, могут быть изменены производителем без уведомления.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes SSA-SBU 6090 – софтбокс для использования с импульсными источниками освещения серии SS.
Размер 60х90 см, отражающая поверхность — серебро. Может использоваться со вспышками диаметром до 100 мм любых фирм-производителей. Вес - 0,73 кг.
Grifon HS-25 Sa - переходник-синхронизатор.
Предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры Sony Alpha или Minolta.
Grifon SB-60200G – софтбокс стрипбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens.
Grifon SB-60200 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens. Вес - 1,8 кг.
Grifon CL-35H – крепление-зажим с крюком для груза.
Используется для монтажа студийного оборудования на круглых поверхностях диаметром до 38 мм. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов