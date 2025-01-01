Grifon CB-01 сумка для студийного оборудования 114x34x24

Артикул: DOP-580

Grifon CB-01 – удобная и вместительная сумка для профессионального студийного оборудования.

Размер – 24х34х114 см. Изготовлена из пластика. Для удобства передвижения снабжена 2 колесиками. Имеет внутренние амортизационные панели. Модель оснащена боковым карманом на молнии. Обратите внимание, что цвет и некоторые детали, не влияющие на функциональность, могут быть изменены производителем без уведомления.

