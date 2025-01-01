Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
FST KB-86 – сумка для студийного оборудования станет превосходным решением для защиты, транспортировки и хранения фотооборудования.
Противоскользящий плечевой ремень помогает равномерно распределить вес и обеспечивает удобную транспортировку приборов и аксессуаров. Сумка имеет изменяемые отсеки и застежки-молнии для рационального доступа к фотооборудованию. Эргономичная и прочная сумка FST отличается высоким качеством изготовления и предназначена для длительного срока эксплуатации. Размеры (ГxШxВ), см – 30x82x28. Вес - 0,57 кг.
