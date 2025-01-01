images
images
images
images
images
SmallRig PAC2456B кистевой ремень
SmallRig PAC2456B кистевой ремень
SmallRig PAC2456B кистевой ремень
SmallRig PAC2456B кистевой ремень
SmallRig PAC2456B кистевой ремень

SmallRig PAC2456B кистевой ремень

SmallRig
Артикул: OLE-2028

SmallRig PAC2456B кистевой ремень 

Универсальный полиуретановый ремешок для рук, совместимый с корпусом камеры и внешней боковой рукояткой, с прорезями для ремней как на верхней, так и на нижней сторонах и шириной не более 12 мм. Совместим L-образным кронштейном с прорезью для ремешка на нижней стороне и шириной не менее 12 мм (при использовании с L-образным кронштейном требуется разъемное кольцо для камеры, разъемное кольцо в комплект не входит). Максимальная нагрузка 12,5 кг.

Описание

SmallRig PAC2456B кистевой ремень

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера