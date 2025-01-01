Москва
SmallRig PAC2456B кистевой ремень
Универсальный полиуретановый ремешок для рук, совместимый с корпусом камеры и внешней боковой рукояткой, с прорезями для ремней как на верхней, так и на нижней сторонах и шириной не более 12 мм. Совместим L-образным кронштейном с прорезью для ремешка на нижней стороне и шириной не менее 12 мм (при использовании с L-образным кронштейном требуется разъемное кольцо для камеры, разъемное кольцо в комплект не входит). Максимальная нагрузка 12,5 кг.
