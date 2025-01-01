images
GreenBean Guardian 02 сумка для фотоаппарата

GreenBean
Артикул: NVF-6052

GreenBean Guardian 02 – сумка для зеркальной камеры с объективом kit (Canon, Nikon, Sony, и др.) с 1–2 дополнительными объективами, вспышки, зарядного устройства и аксессуаров. Внутренний размер, мм – 210x110x180.

Описание

Сумка GreenBean Guardian 02, средняя из серии, вмещает в себя зеркальную камеру с штатным объективом, 1–2 дополнительных объектива, вспышку и аксессуары.

Упругий вспененный материал обшитый износоустойчивым нейлоном и вельветовое внутреннее покрытие защитит оборудование от климатических воздействий, царапин и повреждений.

Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. Двухзамковая молния для быстрого доступа к содержимому. Сумка снабжена креплением для размещения на телескопической ручке чемодана или тележки.

Основной отсек для техники имеет регулируемые перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Внутри расположены два кармана на липучках и карман на молнии, в них можно разместить карты памяти, батарейки, светофильтры и т. д.

С внешней стороны располагаются три кармана на молнии. В комплекте чехол от дождя.

Характеристики:

  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внешний размер, мм – 240x145x255
  • вес, кг – 0,48

QZSD Q530 штатив-монопод с шаровой головой макс высота 165 см
Арт. DAN-5903
Штатив QZSD Q530.

Штатив оснащен шаровой головой со съемной площадкой. Максимальная высота - 165 см, в сложенном состоянии - 45 см, нагрузка - до 5 кг. Вес - 1,85 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа.

7 870 ₽
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Аббас
Аббас
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
