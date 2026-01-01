Lowepro Fastpack BP 250 AW II рюкзак черный

Нижний защищенный отдел со съемными перегородками для фотокамеры и объективов. В нижний отдел предусмотрен быстрый боковой доступ. С обратной стороны крышки расположены карманы для карты памяти.

Верхний отдел рюкзака предназначен для личный вещей. В отделе есть карманы на молнии для аккуратного размещения небольших аксессуаров.

У спинки рюкзака расположен карман для планшета и ноутбука.

В наружной части расположен карман на молнии для документов, кошелька и небольших аксессуаров.

Рюкзак закрывается на молнии и надежные защелки-фастексы. Специальная форма замков позволяет легко открыть и закрыть рюкзак, не снимая перчаток.

Предусмотрено боковое крепление штатива.

Рюкзак можно установить на чемодан на колесах.

На спинке и плечевых лямки рюкзака дышащая ткань, которая обеспечивает комфортную переноску в любую погоду. Поясной и грудной ремни надежно зафиксируют рюкзак.

Модель выполнена в классическом черном цвете из прочного на разрыв и устойчивого к механическим воздействиям водоотталкивающего нейлона. Для сильных осадков рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.

Технические характеристики: