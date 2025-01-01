images
KUPO 3 Way Clamp зажим с 3 степенями свободы движения

Kupo
Артикул: OLE-1444

KUPO 3 Way Clamp – зажим с тремя степенями свободы движения. Изготовлен из алюминиевого сплава. Предназначен для крепления студийного оборудования на трубы диаметром от 25 до 35 мм. 

Описание

С этим товаром покупают

Avenger C1550 зажим
Арт. OLE-0461
Avenger C1550 зажим
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger C1550 – универсальный зажим для установки на плоские поверхности и трубы диаметром 13–55 мм. Максимальная нагрузка – 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм. Для точной фиксации имеет металлическую Т-ручку. Подходит для крепления труб, стоек и т.д. Вес аксессуара – 0,45 кг.

12 890 ₽
В корзину
Kupo KS092 5/8&quot; Male adaptor for 4 ways clamp штифт 5/8” переходник с внешней резьбой
Арт. OLE-0683
Kupo KS092 5/8" Male adaptor for 4 ways clamp штифт 5/8” переходник с внешней резьбой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo 5/8" Male adaptor for 4 ways clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) переходник с внешней резьбой. Длина 66 мм.

1 250 ₽
В корзину

Видео

Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
