Falcon Eyes Arm 280S кронштейн

Описание

Пегкий и прочный алюминиевый кронштейн, который предназначен для установки студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых штанг (длина 280 мм, диаметр 13 мм), соединенных двойной поворотной муфтой.

На концах штанг расположены жестко зафиксированные муфты со стандартными стальными шпиготами Baby 5/8”, которые позволяют легко и надежно закрепить оборудование. Максимальная нагрузка на кронштейн составляет 2 кг, что делает Arm 280S подходящим для большинства студийных аксессуаров.

Кронштейн устанавливается в держатель или стойку со втулкой 5/8" (Baby Receiver). Максимальная длина кронштейна в развернутом виде составляет 61,5 см.

Falcon Eyes Arm 280S позволяет менять положение и угол поворота штанг, обеспечивая гибкую настройку для различных задач. Адаптеры Baby 5/8” на муфтах могут вращаться на 360 градусов, что дает возможность точно регулировать положение и угол наклона установленной техники для съемки.

Складная конструкция Arm 280S значительно уменьшает занимаемое пространство, позволяя удобно разместить его в сумке или рюкзаке. Это особенно ценно для тех, кто часто работает вне студии или нуждается в мобильном оборудовании.

Характеристики: