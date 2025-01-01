images
Manfrotto 007BSU Steel Senior Stand стандартная стальная стойка 124-315 см

Manfrotto 007BSU Steel Senior Stand стандартная стальная стойка 124-315 см

Manfrotto
Артикул: NVF-2284

Manfrotto 007BSU Steel Senior Stand – стойка стальная черного цвета, может быть разложена на высоту 124-315 см. Выдерживает нагрузку до 20 кг. Вес стойки 7,3 кг, диаметр основания 118 см, длина в сложенном виде 122 см.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 325
  • минимальная высота, см – 124
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 118
  • длина в сложенном виде, см – 122
  • вес, кг – 7,3
  • максимальная нагрузка, кг – 20 кг

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 110 колеса для стоек диаметр ножек 22 мм
Арт. FTR-578
Manfrotto 110 колеса для стоек диаметр ножек 22 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.

19 790 ₽
В корзину
Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK штанга журавль телескопическая
Арт. NVF-2778
Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK штанга журавль телескопическая
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).

39 090 ₽
В корзину
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Арт. NVF-5552
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.

6 270 ₽
В корзину
Kupo KPKS03B Plastic chain (black) пластиковая цепь для фона
Арт. NVF-9524
Kupo KPKS03B Plastic chain (black) пластиковая цепь для фона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.

Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.

Длина - 3,5 м.

1 180 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера