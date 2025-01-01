Manfrotto 007BSU Steel Senior Stand стандартная стальная стойка 124-315 см

Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 007BSU Steel Senior Stand – стойка стальная черного цвета, может быть разложена на высоту 124-315 см. Выдерживает нагрузку до 20 кг. Вес стойки 7,3 кг, диаметр основания 118 см, длина в сложенном виде 122 см.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.
Avenger D600CB BOOM ARM W/SLDNG ATTACH BLACK – телескопический журавль с нагрузкой от 7 до 30 кг. Устанавливается на стойку со стандартным креплением внешнего адаптера 5/8" (16 мм).
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.
Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.
Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.
Длина - 3,5 м.
Работай с цветом без бликов
Wansen