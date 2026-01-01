Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 483SH Short 3 SCT Wind-Up Stand w/ASLD стойка с редукторной колонной. Стойки с редукторной колонной и стойки для установки следящих прожекторов. 3-секционная редукторная колонна с механизмом автоматичесткой самоблокировки.
Подъём: 2 колена выдвигаются одновременно при одном повороте рукоятки шагом 4.4 см за один поворот. Вес 18,8 кг
Максимальная нагрузка 30 кг.
Предохранительный кабель гарантирует одновременный возврат всех секций.
Механизм автоматической самоблокировки.
2 колена, 3 секции.
Диаметр: 55мм, 45мм, 38мм
Диаметр ножки: 30мм. С 1 ножкой для выравнивания положения.
Редукторная колонна из хромированной стали.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter