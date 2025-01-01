Grifon HSH-A переходник для установки накамерных вспышек

Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Grifon HSH-A – переходник предназначен для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов.
Изменяемый угол наклона до 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для горячего башмака накамерной фотовспышки. Имеется отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,2 кг.
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.
Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE – прямоугольная площадка для штативных головок RC2. Оснащена внешним винтом 1/4 дюйма и переходником с 1/4 на 3/8 дюйма (Manfrotto 148KN – одна штука). Данная модель продается взамен площадок Manfrotto 200Pl-14 и Manfrotto 200Pl-38.
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Grifon CF-07 – набор цветных гелевых фильтров из 7 цветов.
Фильтры предназначены для управления светом от вспышек. В наборе содержится по 5 шт. каждого цвета (желтый, ярко-красный, синий, оранжевый, 1/2 оранжевый, 1/4 оранжевый, зеленый). Комбинацию из разных фильтров можно использовать для получения различных вариаций цвета. В комплекте есть держатель фильтра, который подходит для большинства вспышек. Крепится на липучке с резинкой. Размер, мм – 39х80. Цвета на снимках могут несколько отличаться от реального цвета фильтра.
Falcon Eyes PBF-60AB – складной фотобокс 60х60х60 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 2,2 кг.
