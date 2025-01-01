images
Grifon HSH-A переходник для установки накамерных вспышек

Grifon HSH-A переходник для установки накамерных вспышек

Grifon
Артикул: NVF-2372

Grifon HSH-A – переходник предназначен для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов.

Изменяемый угол наклона до 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для горячего башмака накамерной фотовспышки. Имеется отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,2 кг.

Grifon HSH-A переходник для установки накамерных вспышек

