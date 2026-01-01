Fotokvant KPP-10 KIT комплект-конструктор для предметной съемки

Комплект как нельзя лучше подойдет для предметной съемки смартфоном. Может использоваться не только как самостоятельный источник освещения, но и дополнить освещение, уже имеющееся в студии.
В комплекте предусмотрен металлический трехсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Колена фиксируются в произвольном положении винтовыми зажимами. Крепление камеры осуществляется через стандартную резьбу 1/4 дюйма. Максимальный захват струбцины - 4,5 см.
Шаровая голова может устанавливаться на крепление горячий башмак или резьбу 1/4 дюйма. Она позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Голова изготовлена из алюминия и выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора.
Светодиодный осветитель для телефона устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки.
Характеристики:
- напряжение - 4 В
- емкость батареи - 2000 mAh
- освещенность - 250 lux на 0,5 м
- индекс CRI - >95
- размер - 104х75х11,8 мм
- вес - 139 г