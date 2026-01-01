Falcon Eyes LSB-2 кран-стойка
Артикул: DAN-2233

Универсальная модель стойка-журавль Falcon Eyes LSB-2.

Подходит для установки студийных вспышек, приборов постоянного света и прочего осветительного и студийного оборудования. Вес - 3,9 кг.

Описание

При помощи выдвижной штанги журавля можно установить оборудование под любым углом и повернуть его в любом направлении. При этом не нужно опасаться, что установленное оборудование может упасть, все основные элементы стойки, в том числе и все соединительные элементы, изготовлены из прочного металла. Надежная конструкция стойки исключает любые повреждения оборудования.

Компактная, легкая, но при этом устойчивая стойка-журавль может быть использована фотографами и видеооператорами в студии, дома и на выезде. Для противовеса предусмотрен мешок для песка (наполнять песком до 5 кг).

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка стойки, кг – 6
  • максимальная нагрузка журавля, кг – 4
  • максимальная высота стойки, см - 190
  • минимальная высота стойки, см – 95
  • длина штанги журавля, см – 120-214
  • диаметр опоры, см - 120
  • амортизатор - пружинный
  • материал – сталь

Комплектация

  • Мешок для песка.

С этим товаром покупают

Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Арт. NVF-9143
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см.

Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.

6 290 ₽
В корзину
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами.

Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

2 170 ₽
В корзину
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Арт. DAN-3820
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Наличие
более 10 шт

Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

2 410 ₽
В корзину
Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6
Арт. NVF-8184
Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6
Наличие
в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.

16 580 ₽
В корзину
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Арт. NVF-9962
Phottix 88211 Saldo 280 студийная стойка с воздушным амортизатором 280 cм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Phottix (88211) Saldo - студийная стойка с воздушным амортизатором, высота 280 cм. Складная стойка для установки оборудования. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление с резьбой 1/4” и 5/8”. Она имеет воздушный амортизатор позволяющий плавно складывать секции стойки. 

5 800 ₽
В корзину
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Арт. DAN-5412
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Наличие
более 10 шт

Стойка-тренога GreenBean GBStand 320 GTA.

Четырехсекционная стойка, рабочая высота 89-320 см. Длина в сложенном виде - 89 см. Максимальная нагрузка до 6 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2 кг.

4 220 ₽
В корзину
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Арт. DAN-3351
Fotokvant BD17 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 18 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Шторки с цветными фильтрами Fotokvant BD17 для рефлектора диаметром 18 см. Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока. 

3 070 ₽
В корзину
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
Арт. NVF-9028
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
Наличие
в наличии 4-10 шт

GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - отражатель на монолитной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 60х75 см.

5 580 ₽
В корзину
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Арт. NVF-2346
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.

Диаметр купола 101 см.

2 070 ₽
В корзину

