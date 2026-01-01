Временно нет в наличии

Smartum BH-01 Telescopic Bar – телескопическая перекладина-держатель фона, используется для установки на студийные стойки. Количество секций – 3, количество сочленений – 2, минимальная длина – 125 см, максимальная длина – 300 см.

