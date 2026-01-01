images
Lumifor LAC-BR2-MT автоматическая система подъема фона на 2 шт.

Lumifor LAC-BR2-MT автоматическая система подъема фона на 2 шт.

Lumifor
Артикул: NVF-6343

Lumifor LAC-BR2-MT – автоматическая система подъема фона. Комплект электроподъемников, держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из двух электромоторов, блока управления, пульта ДУ, четырех держателей и двух кронштейнов.

Описание

Двойная система подъема фонов является востребованной у фотографов, так как позволяет использовать одновременно самые популярные расцветки студийных фонов, например, белый и черный, или белый и серый. С помощью этого комплекта возможно установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм, а не только бумажные рулонные фоны. Кронштейны изготовлены из стали, покрыты порошковой краской и предполагают крепление как на стену, так и на потолок. В качестве направляющих практически для любых фонов могут быть использованы сборные алюминиевые штанги.

