Lumifor LAC-BR2-MT автоматическая система подъема фона на 2 шт.

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Lumifor LAC-BR2-MT – автоматическая система подъема фона. Комплект электроподъемников, держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из двух электромоторов, блока управления, пульта ДУ, четырех держателей и двух кронштейнов.
Двойная система подъема фонов является востребованной у фотографов, так как позволяет использовать одновременно самые популярные расцветки студийных фонов, например, белый и черный, или белый и серый. С помощью этого комплекта возможно установить любой фотографический фон, намотанный на жесткую трубу диаметром 40-60 мм, а не только бумажные рулонные фоны. Кронштейны изготовлены из стали, покрыты порошковой краской и предполагают крепление как на стену, так и на потолок. В качестве направляющих практически для любых фонов могут быть использованы сборные алюминиевые штанги.
