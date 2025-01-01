KUPO KP-DS01MT Background Paper Drive set metal chain держатели для фона с металлической цепью

Артикул: OLE-2121

Набор держателей для бумажного фона с системой скручивания состоит из пары адаптеров, которые устанавливаются на нужном расстоянии друг от друга и надёжно фиксируются внутри втулки рулона бумажного фона. Один адаптер оснащён пластиковой шестерёнкой, предусмотренной для цепи для регулировки длины вашего фона и контроля натяжения, чтобы рулон не разматывался под действием силы тяжести.





