KUPO KP-DS01MT Background Paper Drive set metal chain держатели для фона с металлической цепью

Kupo
Артикул: OLE-2121

Набор держателей для бумажного фона с системой скручивания состоит из пары адаптеров, которые устанавливаются на нужном расстоянии друг от друга и надёжно фиксируются внутри втулки рулона бумажного фона. Один адаптер оснащён пластиковой шестерёнкой, предусмотренной для цепи для регулировки длины вашего фона и контроля натяжения, чтобы рулон не разматывался под действием силы тяжести.


Описание

Характеристики:

  • Адаптеры совместимы с тубусами диаметром от 46 до 78 мм
  • Длина металлической цепи 4 метра
  • Вес груза для цепи 270 г

Комплектация

  • адаптер пластиковый - 2 шт
  • металлическая цепь, длина 4 метра
  • груз для цепи, вес 270 г

