KUPO KP-DS01MT Background Paper Drive set metal chain держатели для фона с металлической цепью

Набор держателей для бумажного фона с системой скручивания состоит из пары адаптеров, которые устанавливаются на нужном расстоянии друг от друга и надёжно фиксируются внутри втулки рулона бумажного фона. Один адаптер оснащён пластиковой шестерёнкой, предусмотренной для цепи для регулировки длины вашего фона и контроля натяжения, чтобы рулон не разматывался под действием силы тяжести.
Характеристики:
Работай с цветом без бликов
Wansen