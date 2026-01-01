FST L-3000FPG cистема подвеса фона

Артикул: NVF-2466

FST L-3000FPG – комплект для создания мобильного фона, состоит из двух стоек, телескопической перекладины для установки фона шириной до 300 см. Удобен для выездных съемок, благодаря продуманной разборной конструкции и входящей в поставку надежной сумки для транспортировки. Максимальная высота, м – 3. Длина в упаковке, см – 94.