Falcon Eyes В-808/H система установки фона
Falcon Eyes
Артикул: OLE-2042

Система типа ворота для крепления фонов шириной до 200 см. В комплекте две стойки, горизонтальная перекладина, сумка для переноски и хранения. Максимальная высота стоек – 190 см, минимальная – 72 см.

Описание

Легкий переносной комплект для крепления фотофонов в студии или на выездной съемке включает в себя две стойки-треноги и составную горизонтальную перекладину, упакованных в сумку-чехол. Двухметровая перекладина собирается из трех алюминиевых секций диаметром 22 мм, соединяемых между собой подпружиненными фиксаторами. Перекладина крепится к двум стойкам-треногам, на конце которых предусмотрен стальной наконечник с резьбой и гайка-барашек. 

Система установки фона может служить для крепления тканевых фонов размером до 200х200 см и карманом для перекладины.

Характеристики:

  • Минимальная рабочая высота стоек 72 см
  • Максимальная рабочая высота стоек 190 см
  • Размах ножек 72 см
  • Количество секций -3
  • Длина перекладины 200 см
  • Диаметр перекладины 22 мм
  • Материал Алюминиевый сплав, пластик
  • Вес комплекта с чехлом 1.95 кг

Комплектация

  • Стойка – 2 шт
  • Перекладина
  • Сумка-чехол для переноски
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

