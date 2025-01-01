Москва
Falcon Eyes В-808/H система установки фона
Система типа ворота для крепления фонов шириной до 200 см. В комплекте две стойки, горизонтальная перекладина, сумка для переноски и хранения. Максимальная высота стоек – 190 см, минимальная – 72 см.
Легкий переносной комплект для крепления фотофонов в студии или на выездной съемке включает в себя две стойки-треноги и составную горизонтальную перекладину, упакованных в сумку-чехол. Двухметровая перекладина собирается из трех алюминиевых секций диаметром 22 мм, соединяемых между собой подпружиненными фиксаторами. Перекладина крепится к двум стойкам-треногам, на конце которых предусмотрен стальной наконечник с резьбой и гайка-барашек.
Система установки фона может служить для крепления тканевых фонов размером до 200х200 см и карманом для перекладины.
Характеристики:
