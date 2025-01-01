images
Godox TL180-B4 держатель для четырех TL180
Godox
Артикул: MTG-1364

Godox TL180-B4 держатель для четырех TL180. 

Держатель Godox TL180-B4 для четырех TL180 - это удобное решение для размещения нескольких светодиодных приборов, объединения их мощности и увеличения площади свечения. Трубчатые осветители Godox TL180 RGB светодиодный осветитель устанавливаются с помощью клипс на каркасе держателя. Наклонный кронштейн с шаровым механизмом позволяет установить держатель на студийной стойке. 

Описание

Godox TL180-B4 держатель для четырех TL180

