Phottix (86319) крепежный зажим clip clamp

Арт. NVF-9498

Kupo KCP360 Alli Clamp - держатель-зажим для установки оборудования и акссесуаров.

Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8”.

Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.

Вес - 0,32 кг.