Phottix (86319) крепежный зажим clip clamp

Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.
Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.
Phottix (86319) – зажим для крепления к осветительной стойки с помощью проушины 2,5 см, либо ведущего винта 0,95 см. Снабжен наконечником 2,5 см с резьбой 0,95 см.
Manfrotto 026 – универсальный поворотный адаптер, который подойдет практически на любую стойку. Комплектуется двумя адаптерами-переходниками на 1/4 дюйма. Имеет крепление для зонтов диаметром до 3/8 дюйма. Изготовлен из алюминия черного цвета. Максимальная нагрузка 2,5 кг.
Kupo KCP360 Alli Clamp - держатель-зажим для установки оборудования и акссесуаров.
Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8”.
Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.
Вес - 0,32 кг.
Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.
