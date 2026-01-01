images
Phottix (86319) крепежный зажим clip clamp

Артикул: NVF-741

Phottix (86319) – зажим для крепления к осветительной стойки с помощью проушины 2,5 см, либо ведущего винта 0,95 см. Снабжен наконечником 2,5 см с резьбой 0,95 см.

Описание

С этим товаром покупают

Manfrotto 175 держатель-прищепка
Арт. OLE-1147
Manfrotto 175 держатель-прищепка
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.

Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.

4 690 ₽
В корзину
Manfrotto 026 поворотная установочная головка
Арт. OLE-0608
Manfrotto 026 поворотная установочная головка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 026 – универсальный поворотный адаптер, который подойдет практически на любую стойку. Комплектуется двумя адаптерами-переходниками на 1/4 дюйма. Имеет крепление для зонтов диаметром до 3/8 дюйма. Изготовлен из алюминия черного цвета. Максимальная нагрузка 2,5 кг.

8 390 ₽
В корзину
-10 %
Kupo KCP360 Alli Clamp держатель-зажим
Арт. NVF-9498
Kupo KCP360 Alli Clamp держатель-зажим
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 9 ч

Kupo KCP360 Alli Clamp - держатель-зажим для установки оборудования и акссесуаров.

Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8”.

Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.

Вес - 0,32 кг.

-10 %2 210 ₽
1 980 ₽
В корзину
-20 %
Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта
Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта
Арт. DAN-1258
Falcon Eyes CLD-20 зажим шарнирный для фотозонта
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.

-20 %1 820 ₽
1 450 ₽
В корзину

