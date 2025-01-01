FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой

Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.
Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.
FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.
Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.
Grifon CL-35F – крепление-зажим для установки адаптера или зонта.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы и стойки диаметром до 35 мм. Оборудован втулкой 5/8 дюйма. Вес - 0,3 кг.
Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.
Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.
YongNuo YN-160 III 5500К – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 19,5х17х7,5. Вес, г – 671.
GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.
Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.
Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
