FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой

FST
Артикул: OLE-1268

FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.

Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.

