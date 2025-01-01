Avenger C1550 зажим

Артикул: OLE-0461

Avenger C1550 – универсальный зажим для установки на плоские поверхности и трубы диаметром 13–55 мм. Максимальная нагрузка – 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм. Для точной фиксации имеет металлическую Т-ручку. Подходит для крепления труб, стоек и т.д. Вес аксессуара – 0,45 кг.