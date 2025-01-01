images
Avenger C1550 зажим

Avenger C1550 зажим

Avenger
Артикул: OLE-0461

Avenger C1550 – универсальный зажим для установки на плоские поверхности и трубы диаметром 13–55 мм. Максимальная нагрузка – 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм. Для точной фиксации имеет металлическую Т-ручку. Подходит для крепления труб, стоек и т.д. Вес аксессуара – 0,45 кг.

Описание

Avenger C1550 зажим

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

KUPO 3 Way Clamp зажим с 3 степенями свободы движения
Арт. OLE-1444
KUPO 3 Way Clamp зажим с 3 степенями свободы движения
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO 3 Way Clamp – зажим с тремя степенями свободы движения. Изготовлен из алюминиевого сплава. Предназначен для крепления студийного оборудования на трубы диаметром от 25 до 35 мм. 

4 150 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера