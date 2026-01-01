Fotokvant RFLH-22 металлический кронштейн-переходник с держателем для зонта

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Кронштейн-переходник Fotokvant RFLH-22 с держателем для зонта.
Кронштейн-переходник для установки освещения с креплением для зонта. Адаптер позволяет устанавливать студийное оборудование весом до 3 кг. Для установки оборудования (вспышки, светодиодные осветители и пр.) с холодным башмаком, рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-07.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.
Звездообразный винт Fotokvant M6-S для студийного оборудования.
Винт со стандартной резьбой М6 и звездообразной головкой для крепления студийного оборудования. Звездообразная форма головки дает возможность комфортно и с достаточным усилием зажать винт рукой, не применяя специальных ключей. Винт - металлический, головка выполнена из технополимера. Длина резьбовой части - 25 мм.
Фон бумажный Raylab 035 Baby Pink фон бумажный 2.72x11 м светло-розовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Кронштейн MBH-700S – предназначен для крепления различных приспособлений к стенам и потолку. Втулка с резьбой 1/4", размер крепежной панели 80х80 мм.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки).
В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.
Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.
