Fotokvant FLH-53 адаптер горячий башмак или 1/4 дюйма мама на 5/8 дюйма папа

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Адаптер Fotokvant FLH-53 горячий башмак или 1/4" мама на 1/4" папа.
Адаптер с соединением горячий башмак может использоваться для установки оборудования, имеющего резьбовые соединения 1/4" папа или 1/4" мама. Адаптер изготовлен из анодированного алюминия. Вес - 14 гр.
Адаптер для микрофона Fotokvant FLH-61, с 3/8 на 5/8 дюйма.
Адаптер используется с микрофонными стендами или клипсами. Изготовлен из металла, вес - 3 г.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Fotokvant FLH-22 – винт для крепления камеры 1/4" на быстросъемную площадку штатива или монопода. Винт изготовлен из нержавеющей стали. Длина вала примерно 10 мм, резьбы – 5 мм. Общая длина (в том числе базы), мм – 13. Диаметр головки, мм – 12. Вес, г – 5.
Fotokvant NVF-8529 – адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров. Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления – алюминий.