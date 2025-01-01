images
X-Rite ColorChecker Grayscale фотошкала

X-Rite ColorChecker Grayscale фотошкала

X-Rite
Артикул: NVF-5729

X-rite ColorChecker Grayscale – нейтральная эталонная шкала, идеальная для построения баланса серого или белого.

Описание

ColorChecker Grayscale разработана на основе научных исследований и представляет собой точную, однородную поверхность, которая спектрально нейтральна (отражает одинаковые количества красного, синего и зеленого) при всех условиях освещения.

Упростите себе настройку фотокамеры и освещения с помощью этой трехступенчатой нейтральной мишени для проведения быстрой настройки цветов и оценки условий освещения в студии. Мишень ColorChecker Grayscale полноразмерная версия на одной карте белого, 18% серого и черного референсных квадратов, используемых в 24-польной ColorChecker. Используйте ее для того, чтобы точно зафиксировать истинные значения цветов перед фотосессией и сэкономить впоследствии время и силы при редактировании.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant SB-9090PF cофтбокс 90х90 см с креплением для системы Profoto
Арт. NVF-2744
Fotokvant SB-9090PF cофтбокс 90х90 см с креплением для системы Profoto
Временно нет в наличии

Fotokvant SB-9090PF – софтбокс квадро позволяет получить направленный поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение – солнечный свет из окна.

Софтбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Байонет Profoto. Вес - 1,0 кг.

6 880 ₽
В корзину
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Арт. DAN-2907
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B Right Angle.

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


9 350 ₽
В корзину

Видео

Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера