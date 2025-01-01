X-Rite ColorChecker Grayscale фотошкала

Описание

ColorChecker Grayscale разработана на основе научных исследований и представляет собой точную, однородную поверхность, которая спектрально нейтральна (отражает одинаковые количества красного, синего и зеленого) при всех условиях освещения.

Упростите себе настройку фотокамеры и освещения с помощью этой трехступенчатой нейтральной мишени для проведения быстрой настройки цветов и оценки условий освещения в студии. Мишень ColorChecker Grayscale полноразмерная версия на одной карте белого, 18% серого и черного референсных квадратов, используемых в 24-польной ColorChecker. Используйте ее для того, чтобы точно зафиксировать истинные значения цветов перед фотосессией и сэкономить впоследствии время и силы при редактировании.