Datacolor Spyder5CAPTURE PRO S5CAP100 калибратор монитора и набор фотошкал

Описание

SpyderLENSCAL – компактная, легкая, и прочная со встроенными уровнем и гнездом под штатив таблица для настройки автофокуса.

SpyderCHECKR – цветовая таблица, имеет прочную конструкцию со встроенным чехлом, удобная при транспортировке, а также для работы в поле, благодаря гнезду под штатив. Необходимый инструмент для автоматической цветокоррекции.

SpyderCUBE – портативный инструмент помогающий создать эталоны для настройки баланса белого, экспозиции и уровня черного.

Spyder5ELITE – идеальное решение для цветовой калибровки и точной цветопередачи дисплеев. Цвета на фото после печати будут такими же как на экране монитора.

Весь комплект упакован в металлический кейс.