Datacolor Spyder5CAPTURE PRO S5CAP100 калибратор монитора и набор фотошкал
Datacolor
Артикул: NVF-7031

Datacolor Spyder5CAPTURE PRO S5CAP100 – калибратор монитора и набор фотошкал. Полный набор инструментов для профессионалов печатающих фотографии в фотолаборатории. Здесь есть все самое необходимое для работы с фотографией – инструменты для настройки автоматической фокусировки, контрастности и цветопередачи.

 

Описание

SpyderLENSCAL – компактная, легкая, и прочная со встроенными уровнем и гнездом под штатив таблица для настройки автофокуса.

SpyderCHECKR – цветовая таблица, имеет прочную конструкцию со встроенным чехлом, удобная при транспортировке, а также для работы в поле, благодаря гнезду под штатив. Необходимый инструмент для автоматической цветокоррекции.

SpyderCUBE – портативный инструмент помогающий создать эталоны для настройки баланса белого, экспозиции и уровня черного.

Spyder5ELITE – идеальное решение для цветовой калибровки и точной цветопередачи дисплеев. Цвета на фото после печати будут такими же как на экране монитора.

Весь комплект упакован в металлический кейс.

Комплектация

  • SpyderLENSCAL.
  • SpyderCHECKR.
  • SpyderCUBE с мешочком для хранения.
  • Колориметр Spyder5ELITE.
  • Карточка с ссылкой для скачивания ПО и серийным номером ПО.
  • Металлический кейс.

