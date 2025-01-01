Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Datacolor Spyder5CAPTURE PRO S5CAP100 – калибратор монитора и набор фотошкал. Полный набор инструментов для профессионалов печатающих фотографии в фотолаборатории. Здесь есть все самое необходимое для работы с фотографией – инструменты для настройки автоматической фокусировки, контрастности и цветопередачи.
SpyderLENSCAL – компактная, легкая, и прочная со встроенными уровнем и гнездом под штатив таблица для настройки автофокуса.
SpyderCHECKR – цветовая таблица, имеет прочную конструкцию со встроенным чехлом, удобная при транспортировке, а также для работы в поле, благодаря гнезду под штатив. Необходимый инструмент для автоматической цветокоррекции.
SpyderCUBE – портативный инструмент помогающий создать эталоны для настройки баланса белого, экспозиции и уровня черного.
Spyder5ELITE – идеальное решение для цветовой калибровки и точной цветопередачи дисплеев. Цвета на фото после печати будут такими же как на экране монитора.
Весь комплект упакован в металлический кейс.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов