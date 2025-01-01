images
Datacolor S5EL100 Spyder5ELITE калибратор монитора

Datacolor
Артикул: NVF-5713

Datacolor S5EL100 Spyder5ELITE – компактный, портативный, защищенный от пыли, калибратор монитора нового поколения, с запатентованным датчиком Spyder на семьи детекторах и улучшенной передачей тонов, что дает более точную передачу деталей в тенях и плавные цветовые переходы.

Описание

Можно оставить позади разочарование от того, что напечатанные фотографии не соответствуют изображению на экране.

Spyder5PRO автоматически определяет оптимальную яркость монитора, так что вы сможете увидеть мельчайшие детали в тенях и светах на своих фотографиях, что гарантирует совпадение редактируемых изображений на мониторе и отпечатков. Встроенный датчик освещения постоянно замеряет уровень освещенности в помещении и уведомляет об изменениях пользователя.

Для возвращения оптимальной цветопередачи монитора можно либо настроить калибровку под новый уровень освещения, либо настроить освещение под текущую калибровку.

Калибровочный процесс Spyder5ELITE прост и быстр. Пошаговый интерфейс с расширенными настройками проведет вас через процесс калибровки и оценку результатов. В любой момент вы можете оценить цветопередачу монитора с помощью функции CheckCAL и, при необходимости, запустить ReCAL для перекалибровки за считанные минуты. Вы не найдете более простых в использовании калибровочных инструментов.

Если в вашей работе важна точная цветопередача, необходимо точно знать характеристики своего дисплея. Функция анализа дисплея позволит оценить качество дисплея по передаче цветов, яркости, контрастности, цветовому охвату, передаче тонов и точке белого.

Видео

10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Аббас
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
