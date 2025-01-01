Datacolor S5EL100 Spyder5ELITE калибратор монитора

Можно оставить позади разочарование от того, что напечатанные фотографии не соответствуют изображению на экране.

Spyder5PRO автоматически определяет оптимальную яркость монитора, так что вы сможете увидеть мельчайшие детали в тенях и светах на своих фотографиях, что гарантирует совпадение редактируемых изображений на мониторе и отпечатков. Встроенный датчик освещения постоянно замеряет уровень освещенности в помещении и уведомляет об изменениях пользователя.

Для возвращения оптимальной цветопередачи монитора можно либо настроить калибровку под новый уровень освещения, либо настроить освещение под текущую калибровку.

Калибровочный процесс Spyder5ELITE прост и быстр. Пошаговый интерфейс с расширенными настройками проведет вас через процесс калибровки и оценку результатов. В любой момент вы можете оценить цветопередачу монитора с помощью функции CheckCAL и, при необходимости, запустить ReCAL для перекалибровки за считанные минуты. Вы не найдете более простых в использовании калибровочных инструментов.

Если в вашей работе важна точная цветопередача, необходимо точно знать характеристики своего дисплея. Функция анализа дисплея позволит оценить качество дисплея по передаче цветов, яркости, контрастности, цветовому охвату, передаче тонов и точке белого.