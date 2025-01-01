Datacolor S5EL100 Spyder5ELITE калибратор монитора

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Datacolor S5EL100 Spyder5ELITE – компактный, портативный, защищенный от пыли, калибратор монитора нового поколения, с запатентованным датчиком Spyder на семьи детекторах и улучшенной передачей тонов, что дает более точную передачу деталей в тенях и плавные цветовые переходы.
Можно оставить позади разочарование от того, что напечатанные фотографии не соответствуют изображению на экране.
Spyder5PRO автоматически определяет оптимальную яркость монитора, так что вы сможете увидеть мельчайшие детали в тенях и светах на своих фотографиях, что гарантирует совпадение редактируемых изображений на мониторе и отпечатков. Встроенный датчик освещения постоянно замеряет уровень освещенности в помещении и уведомляет об изменениях пользователя.
Для возвращения оптимальной цветопередачи монитора можно либо настроить калибровку под новый уровень освещения, либо настроить освещение под текущую калибровку.
Калибровочный процесс Spyder5ELITE прост и быстр. Пошаговый интерфейс с расширенными настройками проведет вас через процесс калибровки и оценку результатов. В любой момент вы можете оценить цветопередачу монитора с помощью функции CheckCAL и, при необходимости, запустить ReCAL для перекалибровки за считанные минуты. Вы не найдете более простых в использовании калибровочных инструментов.
Если в вашей работе важна точная цветопередача, необходимо точно знать характеристики своего дисплея. Функция анализа дисплея позволит оценить качество дисплея по передаче цветов, яркости, контрастности, цветовому охвату, передаче тонов и точке белого.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов