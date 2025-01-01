images
images
images
images
images
Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3
Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3
Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3
Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3
Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3

Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3

Bessa
Артикул: NVF-7231

Bessa Leica M - M4/3 – переходное кольцо для установки объективов Leica M на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Leica M. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

Описание

Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Арт. NVF-8050
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant FLH-44 – винт-адаптер для штатива с 1/4" на 3/8" (папа-папа). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

480 ₽
В корзину
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Арт. NVF-9653
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики.

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.

440 ₽
В корзину
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Арт. NVF-9999
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant NVF-9999 - салфетка из микрофибры. 

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


240 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Законы освещения. Урок седьмой - разделение
Законы освещения. Урок седьмой - разделение
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера