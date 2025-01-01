Bessa переходное кольцо Leica M - M4/3

Fotokvant FLH-44 – винт-адаптер для штатива с 1/4" на 3/8" (папа-папа). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Bessa Leica M - M4/3 – переходное кольцо для установки объективов Leica M на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из латуни и алюминия. Устанавливается на камеру путем совмещения точек крепления на переходнике и байонете камеры. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Leica M. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.
Fotokvant NVF-9999 - салфетка из микрофибры.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
