Phottix VND Variable Filter (45113) фильтр нейтрально серый регулируемый 58 мм

Описание

С данной моделью фильтры вы имеете возможность изменять нейтральную плотность в соответствии с изменениями погодных условий. Данный фильтр произведен на базе высококачественной оптики, изготовленной в Германии.

Фильтр как нельзя лучше подходит для минимизации виньетирования. С фильтром Phottix VND значительно упрощена фокусировка. Все, что нужно – уменьшить значение фильтра и вернуть его в прежнее положение после фокусировки. Это гораздо удобнее, чем снимать фильтр с объектива, а затем устанавливать его обратно.