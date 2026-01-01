Phottix VND Variable Filter (45113) фильтр нейтрально серый регулируемый 58 мм

Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Phottix VND Variable Filter - фильтр нейтрально серый, регулируемый.
Благодаря фильтру можно управлять освещенностью от 2 до 8 стопов. Он крепится как обычный фильтр для объективов. Диаметр, мм – 58.
С данной моделью фильтры вы имеете возможность изменять нейтральную плотность в соответствии с изменениями погодных условий. Данный фильтр произведен на базе высококачественной оптики, изготовленной в Германии.
Фильтр как нельзя лучше подходит для минимизации виньетирования. С фильтром Phottix VND значительно упрощена фокусировка. Все, что нужно – уменьшить значение фильтра и вернуть его в прежнее положение после фокусировки. Это гораздо удобнее, чем снимать фильтр с объектива, а затем устанавливать его обратно.
Круглый отражатель Fotokvant R5-110 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 110 см.
