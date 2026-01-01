images
Phottix VND Variable Filter (45113) фильтр нейтрально серый регулируемый 58 мм

Phottix
Артикул: NVF-5213

Phottix VND Variable Filter - фильтр нейтрально серый, регулируемый.

Благодаря фильтру можно управлять освещенностью от 2 до 8 стопов. Он крепится как обычный фильтр для объективов. Диаметр, мм – 58.

Описание

С данной моделью фильтры вы имеете возможность изменять нейтральную плотность в соответствии с изменениями погодных условий. Данный фильтр произведен на базе высококачественной оптики, изготовленной в Германии.

Фильтр как нельзя лучше подходит для минимизации виньетирования. С фильтром Phottix VND значительно упрощена фокусировка. Все, что нужно – уменьшить значение фильтра и вернуть его в прежнее положение после фокусировки. Это гораздо удобнее, чем снимать фильтр с объектива, а затем устанавливать его обратно.

Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Арт. NVF-9076
Москва: более 10 шт

Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.

210 ₽
Fotokvant R5-110 светоотражатель 5 в 1 диаметром 110 см
Fotokvant R5-110 светоотражатель 5 в 1 диаметром 110 см
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Круглый отражатель Fotokvant R5-110 с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).

Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер - 110 см.

1 490 ₽
