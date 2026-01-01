images
B+W (45076) F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – ультрафиолетовый фильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 82 мм.

Данный фильтр имеет высочайшую прозрачность (абсолютно бесцветен) и очень незначительные отражающие свойства в совокупности с феноменальной прочностью. Все это достигнуто, благодаря качественному многослойному MRC-просветлению.

Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.

Как получить максимум от одного источника света
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Девид Сеймур
