B+W (1066112) XS-Pro Digital 007 MRC nano 82 мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W
Артикул: DAN-0529

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 82 мм Clear – защитный фильтр.

Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

