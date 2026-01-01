B+W (1066177) F-Pro 110 ND E 77 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива

Артикул: DAN-0493

B+W F-Pro 010 MRC 77 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр. Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 77.