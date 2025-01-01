images
B+W (1066176) F-Pro 110 ND E 72 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива

B+W (1066176) F-Pro 110 ND E 72 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива

B+W
Артикул: DAN-0492

B+W F-Pro 010 MRC 72 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 72.

Описание

B+W (1066176) F-Pro 110 ND E 72 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon KU II-16 SW-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU II-16 SW-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU II-16 SW-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Арт. DAN-5626
Grifon KU II-16 SW-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU II-16 SW-90, диаметр - 90 см.

Параболический софтбокс (октобокс),  уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц (расположенных с внешней стороны софтбокса) которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая с крупнозернистой фактурой. Быстрораскладная конструкция позволит быстро подготовить софтбокс к работе. В комплекте внешний рассеиватель. Байонет - Bowens. Диаметр - 90 см.

12 080 ₽
В корзину
Savage (43-12) Marmalade фон бумажный 2,7x11 м мармелад
Savage (43-12) Marmalade фон бумажный 2,7x11 м мармелад
Savage (43-12) Marmalade фон бумажный 2,7x11 м мармелад
Арт. DAN-6049
Savage (43-12) Marmalade фон бумажный 2,7x11 м мармелад
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (43-12) Marmalade известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 520 ₽
В корзину
Savage (53-12) Pecan фон бумажный 2,7x11 м орех пекан
Savage (53-12) Pecan фон бумажный 2,7x11 м орех пекан
Savage (53-12) Pecan фон бумажный 2,7x11 м орех пекан
Арт. DAN-6052
Savage (53-12) Pecan фон бумажный 2,7x11 м орех пекан
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (53-12) Pecan - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
-7 %
Wansen BMF-100200G гибкое зеркало золото 100х200 см
Wansen BMF-100200G гибкое зеркало золото 100х200 см
Wansen BMF-100200G гибкое зеркало золото 100х200 см
Арт. DAN-5468
Wansen BMF-100200G гибкое зеркало золото 100х200 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 1 ч

Фон пластиковый Wansen BMF-100200G гибкое зеркало золото, размер - 1х2 м.

Художественный пластиковый фон размером 1х2 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 1 мм.

-6.53 %6 740 ₽
6 290 ₽
В корзину
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Арт. DAN-5469
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон пластиковый Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро, размер - 1х2 м.

Художественный пластиковый фон размером 1х2 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 1 мм.

4 930 ₽
В корзину

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера