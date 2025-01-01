B+W (1066176) F-Pro 110 ND E 72 мм нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива

Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU II-16 SW-90, диаметр - 90 см.
Параболический софтбокс (октобокс), уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц (расположенных с внешней стороны софтбокса) которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая с крупнозернистой фактурой. Быстрораскладная конструкция позволит быстро подготовить софтбокс к работе. В комплекте внешний рассеиватель. Байонет - Bowens. Диаметр - 90 см.