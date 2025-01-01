B+W (72322) F-Pro 092 695 72 мм темно-красный фильтр для объектива для черно-белой съемки

Описание

Линейка инфракрасных фильтров включает в себя как модели без просветления, так и модели с мультизащитным антибликовым просветлением высочайшего качества, специально разработанного для минимизации бликов в БИК спектре.

Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.