images
B+W (72322) F-Pro 092 695 72 мм темно-красный фильтр для объектива для черно-белой съемки

B+W (72322) F-Pro 092 695 72 мм темно-красный фильтр для объектива для черно-белой съемки

B+W
Артикул: DAN-0490

B+W F-Pro 092 695 72 мм – особый инфракрасный фильтр, предназначенный для черно-белой съемки. Данный фильтр отсеивает все световые волны, кроме инфракрасных, длиной более 695 нм. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 72 мм.

Описание

Линейка инфракрасных фильтров включает в себя как модели без просветления, так и модели с мультизащитным антибликовым просветлением высочайшего качества, специально разработанного для минимизации бликов в БИК спектре. 

Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера