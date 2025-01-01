B+W (72322) F-Pro 092 695 72 мм темно-красный фильтр для объектива для черно-белой съемки

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro 092 695 72 мм – особый инфракрасный фильтр, предназначенный для черно-белой съемки. Данный фильтр отсеивает все световые волны, кроме инфракрасных, длиной более 695 нм. Фильтр предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Диаметр фильтра 72 мм.
Линейка инфракрасных фильтров включает в себя как модели без просветления, так и модели с мультизащитным антибликовым просветлением высочайшего качества, специально разработанного для минимизации бликов в БИК спектре.
Фильтр изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов