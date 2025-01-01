Популярное

Фильтр

TTArtisan – это китайский бренд, специализирующийся на производстве доступной и качественной оптики для фотографов. Компания известна своими ручными объективами с уникальным дизайном, сочетающими винтажный стиль и современные технологии. Продукция TTArtisan включает фикс-объективы с различными фокусными расстояниями, а также аксессуары, такие как фильтры и адаптеры. Бренд ориентирован на энтузиастов и профессионалов, ценящих ручную наводку и творческий контроль над съемкой. При демократичной цене объективы TTArtisan предлагают отличное качество изображения, что делает их популярными среди фотографов, экспериментирующих с пленочной и цифровой фотографией.

TTArtisan 17mm F1.4 Micro 4/3 объектив черный
Арт. OLE-4387
TTArtisan 17mm F1.4 Micro 4/3 объектив черный
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Черный широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 17 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 20 см. Байонет Micro 4/3. Ход колец фокусировки диафрагмы плавный. Корпус и байонет цельнометаллические. Подходит для большинства видов съемок.

16 740 ₽
TTArtisan 17mm F1.4 Z-mount объектив серебро
Арт. OLE-4390
TTArtisan 17mm F1.4 Z-mount объектив серебро
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Серебристый широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 17 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 20 см. Байонет Z-mountХод колец фокусировки диафрагмы плавный. Корпус и байонет цельнометаллические. Подходит для большинства видов съемок.

16 740 ₽
TTArtisan 23mm F1.4 EF-M объектив
Арт. OLE-4396
TTArtisan 23mm F1.4 EF-M объектив
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 23 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 20 см. Байонет EF-M (Canon EOS M)Ход колец фокусировки диафрагмы плавный. Подходит для большинства видов съемок.

14 800 ₽
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив серебро
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив серебро
Арт. OLE-4388
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив серебро
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Серебристый широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 35 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 28 см. Угол обзора составляет 45°. Байонет EF-M (Canon EOS M)Объектив имеет шкалу дистанционной фокусировки. Ход колец фокусировки диафрагмы достаточно плавный. Корпус, байонет и передняя крышка цельнометаллические.

10 260 ₽
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив черный
Арт. OLE-4384
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив черный
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Черный широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 35 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 28 см. Угол обзора составляет 45°. Байонет EF-M (Canon EOS M)Объектив имеет шкалу дистанционной фокусировки. Ход колец фокусировки диафрагмы достаточно плавный. Корпус, байонет и передняя крышка цельнометаллические.

10 260 ₽
TTArtisan 35mm F1.4 Micro 4/3 объектив черный
Арт. OLE-4386
TTArtisan 35mm F1.4 Micro 4/3 объектив черный
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Черный широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 35 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 28 см. Угол обзора составляет 45°. Байонет Micro 4/3Объектив имеет шкалу дистанционной фокусировки. Ход колец фокусировки диафрагмы достаточно плавный. Корпус, байонет и передняя крышка цельнометаллические.

10 260 ₽
TTArtisan 40mm F2.8 Macro M-mount объектив
Арт. OLE-4391
TTArtisan 40mm F2.8 Macro M-mount объектив
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Светосильный макрообъектив с постоянным фокусным расстоянием 40 мм и постоянной светосилой F2.8 для беззеркальных камер. Угол обзора 40°. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 17 см. Байонет M-mount (Leica)Ход колец фокусировки диафрагмы плавный. Корпус и байонет цельнометаллические. 

15 010 ₽
TTArtisan 40mm F2.8 Macro X-mount объектив
Арт. OLE-4392
TTArtisan 40mm F2.8 Macro X-mount объектив
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Светосильный макрообъектив с постоянным фокусным расстоянием 40 мм и постоянной светосилой F2.8 для беззеркальных камер. Угол обзора 40°. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 17 см. Байонет X-mount (Fujifilm)Ход колец фокусировки диафрагмы плавный. Корпус и байонет цельнометаллические.

15 010 ₽
TTArtisan 50mm F0.95 EF-M объектив
Арт. OLE-4395
TTArtisan 50mm F0.95 EF-M объектив
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Светосильный штатный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и постоянной светосилой F0.95 для беззеркальных камер. Угол обзора 32°. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 50 см. Байонет EF-M (Canon EOS M)Настройка диафрагмы выполняется вручную с помощью кольца. Корпус и байонет цельнометаллические. 

23 760 ₽
TTArtisan 7.5mm F2 Fisheye M-mount объектив
Арт. OLE-4393
TTArtisan 7.5mm F2 Fisheye M-mount объектив
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Широкоугольный светосильный объектив Fisheye ("рыбий глаз") с постоянным фокусным растоянием 7.5 мм и постоянной светосилой F2 для беззеркальных камер с сенсором APS-C. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 12,5 см. Угол обзора составляет 180°. Байонет M-mount (Leica). В комплект добавлен специальный фильтр ND1000, который можно установить на байонет объектива.

17 820 ₽
