TTArtisan 7.5mm F2 Fisheye M-mount объектив
TTArtisan
Артикул: OLE-4393

Широкоугольный светосильный объектив Fisheye ("рыбий глаз") с постоянным фокусным растоянием 7.5 мм и постоянной светосилой F2 для беззеркальных камер с сенсором APS-C. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 12,5 см. Угол обзора составляет 180°. Байонет M-mount (Leica). В комплект добавлен специальный фильтр ND1000, который можно установить на байонет объектива.

Описание

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 7,5 мм
  • Максимальная диафрагма f/2
  • Минимальная диафрагма F/11
  • Угол обзора 180 °
  • Конструкция 11 элементов в 8 группах
  • Лепестки диафрагмы 7 шт
  • Фокусировка ручная
  • Минимальная дистанция фокусировки 125 мм
  • Байонет M-mount (Leica)
  • Размер сенсора APS-C
  • Размер 72 × 72 × 59 мм
  • Вес около 370 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета
  • светофильтр ND1000

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
