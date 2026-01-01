TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив черный
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив черный
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив черный
TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив черный

TTArtisan 35mm F1.4 EF-M объектив черный

TTArtisan
Артикул: OLE-4384

Черный широкоугольный светосильный объектив в ретро-стиле с постоянным фокусным растоянием 35 мм и постоянной светосилой F1.4. Ручная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки 28 см. Угол обзора составляет 45°. Байонет EF-M (Canon EOS M). Объектив имеет шкалу дистанционной фокусировки. Ход колец фокусировки диафрагмы достаточно плавный. Корпус, байонет и передняя крышка цельнометаллические.

Описание

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Максимальная диафрагма f/1.4
  • Минимальная диафрагма F/16
  • Угол обзора 45 °
  • Конструкция 10 элементов в 8 группах
  • Лепестки диафрагмы 7 шт
  • Фокусировка ручная
  • Минимальная дистанция фокусировки 280 мм
  • Байонет EF-M (Canon EOS M)
  • Диаметр светофильтра 39 мм
  • Размер сенсора Кроп
  • Вес около 180 г

Комплектация

  • объектив
  • крышка для линзы
  • крышка для байонета

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Distorting Grid
Distorting Grid
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера