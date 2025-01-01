Superior 02 Sky Blue фон бумажный 1,35x11м цвет небесно-голубой

Manfrotto 046MC – комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм.
Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.
Бумажный фон известной американской фирмы Superior.
Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Grifon CBH-REEL – крепится на любую произвольную трубу до 35 мм диаметром.
Обычно устанавливается на тяжелые стойки или систему установки типа "ворота". Подъем–опускание фона осуществляется при помощи цепи. Позволяет быстро и удобно работать с одним фоном. Предназначен для эксплуатации с бумажными фонами, или любыми другими фонами, намотанными на картонный рулон.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.
С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.