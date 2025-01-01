images
images
images
Superior 02 Sky Blue фон бумажный 1,35x11м цвет небесно-голубой
Superior 02 Sky Blue фон бумажный 1,35x11м цвет небесно-голубой
Superior 02 Sky Blue фон бумажный 1,35x11м цвет небесно-голубой

Superior 02 Sky Blue фон бумажный 1,35x11м цвет небесно-голубой

Superior
Артикул: NVF-2037

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 046MC механизм подъема фона
Арт. OLE-0628
Manfrotto 046MC механизм подъема фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 046MC – комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм.

Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.

25 890 ₽
В корзину
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Арт. FTR-720
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 490 ₽
В корзину
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Арт. NVF-1075
Grifon CBH-REEL универсальный подъемник фона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CBH-REEL – крепится на любую произвольную трубу до 35 мм диаметром.

Обычно устанавливается на тяжелые стойки или систему установки типа "ворота". Подъем–опускание фона осуществляется при помощи цепи. Позволяет быстро и удобно работать с одним фоном. Предназначен для эксплуатации с  бумажными фонами, или любыми другими фонами, намотанными на картонный рулон.

2 480 ₽
В корзину
Savage (3-1253) Coral фон бумажный 1,35x11 м коралловый
Savage (3-1253) Coral фон бумажный 1,35x11 м коралловый
Savage (3-1253) Coral фон бумажный 1,35x11 м коралловый
Арт. NVF-5314
Savage (3-1253) Coral фон бумажный 1,35x11 м коралловый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.

С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

4 990 ₽
В корзину

Видео

Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Интересное!
Фонари для съемки
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Потолочные системы для студии
Категория
Спецэффекты
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
,
Очки фотографа
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера