Savage (12-12) Studio Gray фон бумажный 2,7x11 м светло-серый

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Вес фона на рулон в упаковке - 6 кг.
Производство - США.
Grifon KIT-5B4 – фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/красный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет синий/какао.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом.
Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 10 Вт. Осветитель работает в режиме RGB, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Емкость батареи - 4000 мАч. Светильник комплектуется кабелем USB Type-C, ремешком на руку и сумкой для переноски.
