Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря

Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Grifon SSA-CS – коническая насадка в форме тубуса с сотами для ведомых вспышек. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Байонет SS/RP. Внутренний диаметр крепления 9,5 см. Подходит для всех вспышек серии SS, кроме SS-50MR.
Colorama Polar White 582 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Работай с цветом без бликов