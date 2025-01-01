images
images
images
Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря
Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря
Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря

Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря

Savage
Артикул: NVF-5322

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Описание

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

цветовая палитра бумажных фонов

Комплектация


  

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SSA-BD шторки для импульсных вспышек
Арт. NVF-2277
Grifon SSA-BD шторки для импульсных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.

1 270 ₽
В корзину
Grifon SSA-CS тубус с сотами
Арт. FTR-676
Grifon SSA-CS тубус с сотами
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-CS – коническая насадка в форме тубуса с сотами для ведомых вспышек. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.

Байонет SS/RP. Внутренний диаметр крепления 9,5 см. Подходит для всех вспышек серии SS, кроме SS-50MR.

1 730 ₽
В корзину
Colorama CO582 Polar White фон бумажный белоснежный 1,35х11 м
Арт. NVF-2203
Colorama CO582 Polar White фон бумажный белоснежный 1,35х11 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama Polar White 582 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

5 990 ₽
В корзину

Видео

Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Distorting Grid
Distorting Grid
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера