Savage (70-1253) Storm Gray фон бумажный 1,35x11 м серая буря

Арт. FTR-676

Grifon SSA-CS – коническая насадка в форме тубуса с сотами для ведомых вспышек. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.

Байонет SS/RP. Внутренний диаметр крепления 9,5 см. Подходит для всех вспышек серии SS, кроме SS-50MR.