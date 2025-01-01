images
FST 1004 BROWN фон бумажный коричневый 2,72х11 м

FST 1004 BROWN фон бумажный коричневый 2,72х11 м

FST
Артикул: NVF-7124

FST BROWN 1004 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Цвет – коричневый.

Описание

FST 1004 BROWN фон бумажный коричневый 2,72х11 м

Комплектация

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Shesha BW-2770 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х7
Арт. NVF-8185
Shesha BW-2770 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х7
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х7. Вес -12,2 кг.

19 500 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
Арт. DAN-3008
GreenBean HDV Elite 755 видеоштатив и максимальной высотой 177 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 755 для видеотехники.

Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 7 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку.

-15 %31 490 ₽
26 760 ₽
В корзину
Wansen PB-1520 фон пластиковый черный 1,5х2 м
Wansen PB-1520 фон пластиковый черный 1,5х2 м
Wansen PB-1520 фон пластиковый черный 1,5х2 м
Арт. DAN-7864
Wansen PB-1520 фон пластиковый черный 1,5х2 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Пластиковый фон Wansen PB-1520 черный, размер - 1,5х2 м. Пластиковый, матовый фон черного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,5х2 м.

2 320 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-35 Yellow Orange фон бумажный 2.72х11 м желто-оранжевый
Fotokvant BGP-2711-35 Yellow Orange фон бумажный 2.72х11 м желто-оранжевый
Fotokvant BGP-2711-35 Yellow Orange фон бумажный 2.72х11 м желто-оранжевый
Арт. MTG-1686
Fotokvant BGP-2711-35 Yellow Orange фон бумажный 2.72х11 м желто-оранжевый
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-35 Yellow Orange фон бумажный 2.72х11 м желто-оранжевый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-35 размером 2,72х11 м цвет - желто-оранжевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину

Видео

Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Интересное!
Фонари для съемки
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Потолочные системы для студии
Категория
Спецэффекты
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
,
Очки фотографа
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера