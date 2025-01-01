images
FST ST-B6 комплект для крепления шести бумажных фонов

FST ST-B6 комплект для крепления шести бумажных фонов

FST
Артикул: NVF-2860

FST ST-B6 – комплект держателей с системой скручивания экспан для установки бумажных фонов. Внутренний диаметр трубы – 46–78 мм.

Описание

FST ST-B6 комплект для крепления шести бумажных фонов

Комплектация

  • Кронштейн для 6 держателей – 2 шт. 
  • Держатели фона – 6 шт. 
  • Пластиковая цепочка – 6 шт.  
  • Грузы для цепи – 6 шт. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Арт. FTR-761
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 490 ₽
В корзину

Видео

Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера