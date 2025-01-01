FST ST-B6 комплект для крепления шести бумажных фонов

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.



С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.