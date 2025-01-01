Grifon KIT-5B4 фон двухсторонний с чехлом

Артикул: NVF-1116

Grifon KIT-5B4 – фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/красный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет синий/какао.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.