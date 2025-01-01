images
Grifon KIT-5B4 фон двухсторонний с чехлом

Grifon KIT-5B4 фон двухсторонний с чехлом

Grifon
Артикул: NVF-1116

Grifon KIT-5B4 – фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/красный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет синий/какао.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.

Описание

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon 2B1530-06/08 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Арт. NVF-1120
Grifon 2B1530-06/08 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon 2B1530-06/08 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет голубой/пурпурный.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.

2 030 ₽
В корзину
Grifon KIT-3B4 фон двухсторонний с чехлом
Арт. NVF-1114
Grifon KIT-3B4 фон двухсторонний с чехлом
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon KIT-3B4 - фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/черный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет серый/зеленый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.


9 200 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.

Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину
-20 %
Godox BD-07 шторки для фотовспышки AD200
Арт. NVF-9589
Godox BD-07 шторки для фотовспышки AD200
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.

Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла. 



-20 %4 390 ₽
3 510 ₽
В корзину
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Арт. DAN-1569
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant Strobo-1 KIT - комплект фильтров с сотовой насадкой для накамерных вспышек Canon/Nikon.

Универсальный комплект стробиста позволяющий получать различные цветовые эффекты, а также формировать направленный световой поток от накамерной вспышки.

660 ₽
В корзину

Видео

Амира Фриц
Амира Фриц
Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера