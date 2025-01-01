Grifon KIT-5B4 фон двухсторонний с чехлом

Grifon 2B1530-06/08 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет голубой/пурпурный.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Grifon KIT-5B4 – фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/красный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет синий/какао.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.
Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.
Grifon KIT-3B4 - фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/черный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет серый/зеленый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.
Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
Fotokvant Strobo-1 KIT - комплект фильтров с сотовой насадкой для накамерных вспышек Canon/Nikon.
Универсальный комплект стробиста позволяющий получать различные цветовые эффекты, а также формировать направленный световой поток от накамерной вспышки.
Wansen
Работай с цветом без бликов