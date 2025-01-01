Boya BY-W4 сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система до 30 м.

Благодаря высококачественному встроенному всенаправленному микрофону с впечатляющей чувствительностью -42 дБ, BY-W4 обеспечивает гораздо более четкое и детализированное звучание, гарантируя, что ваш голос будет услышан громко и четко.
При весе менее 13 граммов BY-W4 портативен и его удобно носить с собой. Являетесь ли вы музыкантом, ведущим или организатором мероприятий, это отличный выбор для записи, усиления чистого и динамичного звука.
Ресивер BY-W4 оснащен двумя выходными кабелями TRRS 3,5 мм, которые без проблем работают с камерами, смартфонами, компьютерами и т.д.
Благодаря 3,5-мм кабелю TRRS male-dual TRRS female это позволяет пользователям в любое время полностью контролировать звук в процессе записи.
Характеристики:
BY-W4 TX
- Тип передачи 2,4 ГГц ISM
- Модуляция GFSK
- Рисунок тополя Всенаправленная
- Рабочий диапазон Расстояние до 30 м (без препятствий)
- Выходная радиочастотная мощность <10 МВт
- Частотная характеристика 50 Гц-16 кГцSNR >78 дБ
- Чувствительность — 42 дБ
- Характеристики встроенного литий-ионного аккумулятора 3,7 В/ 110 мАч
- Порт для зарядки USB-C
- Время зарядки Прибл. 2 часа
- Время автономной работы Около 7 часов
- Вес Приблизительно 12,5г
- Размеры 17,7x59x10 мм
BY-W4 RX
- Тип передачи lSM 2,4 ГГц
- Модуляция GFSK
- Рабочий диапазон расстояние до 30 м (без препятствий)
- Выходная радиочастотная мощность <10 МВт
- Аудиовыход 3,5-мм выходной разъем TRRS
- Характеристики встроенного литий-ионного аккумулятора 3,7 В / 200 мАч
- Порт для зарядки USB-C
- Время зарядки Прибл. 2 часа
- Время автономной работы Около 7 часов
- Вес около 18 г
- Размеры 20,2×65 × 12,8 мм