Boya BY-W4 сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система до 30 м
Артикул: MTG-1633

Boya BY-W4 сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система до 30 м.

Беспроводная микрофонная система, которая обеспечивает качество вещания и надежную работу с чистым, четким звуком. Благодаря четырем каналам она идеально подходит для интервью с участием нескольких человек, живых выступлений, прямой трансляции, конференций, панельных дискуссий или других мероприятий. Беспроводная система BY-W4 позволяет использовать до четырех микрофонов одновременно, что делает ее идеальной для групповых презентаций, конференций или интервью.

Описание

Благодаря высококачественному встроенному всенаправленному микрофону с впечатляющей чувствительностью -42 дБ, BY-W4 обеспечивает гораздо более четкое и детализированное звучание, гарантируя, что ваш голос будет услышан громко и четко.

При весе менее 13 граммов BY-W4 портативен и его удобно носить с собой. Являетесь ли вы музыкантом, ведущим или организатором мероприятий, это отличный выбор для записи, усиления чистого и динамичного звука.

Ресивер BY-W4 оснащен двумя выходными кабелями TRRS 3,5 мм, которые без проблем работают с камерами, смартфонами, компьютерами и т.д.

Благодаря 3,5-мм кабелю TRRS male-dual TRRS female это позволяет пользователям в любое время полностью контролировать звук в процессе записи.

Характеристики:

BY-W4 TX

  • Тип передачи 2,4 ГГц ISM
  • Модуляция GFSK
  • Рисунок тополя Всенаправленная
  • Рабочий диапазон Расстояние до 30 м (без препятствий)
  • Выходная радиочастотная мощность <10 МВт
  • Частотная характеристика 50 Гц-16 кГцSNR >78 дБ
  • Чувствительность — 42 дБ
  • Характеристики встроенного литий-ионного аккумулятора 3,7 В/ 110 мАч
  • Порт для зарядки USB-C
  • Время зарядки Прибл. 2 часа
  • Время автономной работы Около 7 часов
  • Вес Приблизительно 12,5г
  • Размеры 17,7x59x10 мм

BY-W4 RX

  • Тип передачи lSM 2,4 ГГц
  • Модуляция GFSK
  • Рабочий диапазон расстояние до 30 м (без препятствий)
  • Выходная радиочастотная мощность <10 МВт
  • Аудиовыход 3,5-мм выходной разъем TRRS
  • Характеристики встроенного литий-ионного аккумулятора 3,7 В / 200 мАч
  • Порт для зарядки USB-C
  • Время зарядки Прибл. 2 часа
  • Время автономной работы Около 7 часов
  • Вес около 18 г
  • Размеры 20,2×65 × 12,8 мм

Комплектация

  • Передающий передатчик BY-W4 - 4
  • Радиочастотный приемник BY-W4 - 1
  • 3,5 мм выходной кабель TRRS-TRS для камер - 1
  • 3,5 мм выходной кабель TRRS-TRRS для смартфонов - 1
  • 3,5 мм кабель TRRS от штекера до двух штекеров TRRS - 1
  • Кабель для зарядки USB-C - 3
  • Ветровое стекло из меха - 4
  • Чехол для переноски - 1

Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа
Аудиоадаптер Boya BY-K4 3,5 мм TRS мама на Type-C папа.

Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемом Type-C, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRS (мама) и другой разъем Type-C (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см. 

