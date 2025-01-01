Boya BY-W4 сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система до 30 м.

Описание

Благодаря высококачественному встроенному всенаправленному микрофону с впечатляющей чувствительностью -42 дБ, BY-W4 обеспечивает гораздо более четкое и детализированное звучание, гарантируя, что ваш голос будет услышан громко и четко.

При весе менее 13 граммов BY-W4 портативен и его удобно носить с собой. Являетесь ли вы музыкантом, ведущим или организатором мероприятий, это отличный выбор для записи, усиления чистого и динамичного звука.

Ресивер BY-W4 оснащен двумя выходными кабелями TRRS 3,5 мм, которые без проблем работают с камерами, смартфонами, компьютерами и т.д.

Благодаря 3,5-мм кабелю TRRS male-dual TRRS female это позволяет пользователям в любое время полностью контролировать звук в процессе записи.

Характеристики:

BY-W4 TX

Тип передачи 2,4 ГГц ISM

Модуляция GFSK

Рисунок тополя Всенаправленная

Рабочий диапазон Расстояние до 30 м (без препятствий)

Выходная радиочастотная мощность <10 МВт

Частотная характеристика 50 Гц-16 кГцSNR >78 дБ

Чувствительность — 42 дБ

Характеристики встроенного литий-ионного аккумулятора 3,7 В/ 110 мАч

Порт для зарядки USB-C

Время зарядки Прибл. 2 часа

Время автономной работы Около 7 часов

Вес Приблизительно 12,5г

Размеры 17,7x59x10 мм

BY-W4 RX